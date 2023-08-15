اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية الروسية بعد تدهور قيمة الروبل

موسكو - (د ب أ):

دعا البنك المركزي الروسي لعقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية غدا الثلاثاء، بعد تراجع الروبل إلى مستوى 100 روبل لكل دولار لأول مرة منذ مارس من العام الماضي في بدايات الغزو الروسي لأوكرانيا وإطلاق موجة عقوبات غربية ضد موسكو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة السياسة النقدية ستعلن قرارها بشأن سعر الفائدة الرئيسية في الساعة العاشرة والنصف من صباح الغد بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت سعر الفائدة في الشهر الماضي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 5ر8%، وكانت الزيادة الأولى منذ الإجراءات الطارئة التي تم تطبيقها فور تطبيق العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.