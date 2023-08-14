السلطات الإيطالية: إغلاق مطار كاتانيا حتى صباح غد بسبب ثوران بركان إتنا

روما - (د ب أ):

أعلنت الشركة التي تدير مطار كاتانيا الإيطالي تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية حتى صباح غد الثلاثاء، وذلك بسبب ثوران بركان جبل إتنا القريب من المطار.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن الحمم البركانية والرماد تدفقا خلال الليل بعد أن زاد النشاط على الجبل مساء أمس الأحد.

وكشفت مقاطع مصورة بالفيديو أنقاضا متوهجة تنبعث من البركان في ظلام الليل وتتدفق ببطء باتجاه أسفل الجبل.

وقال الخبراء إن تدفقات الحمم البركانية تراجعت إلى حد كبير بحلول الصباح الباكر.

ولكن الرماد الكثيف بدأ في عرقلة العمليات في مطار كاتانيا صباح اليوم الاثنين وتسبب بشكل متكرر في تعطيل الرحلات الجوية على مدار اليوم.

ومساء اليوم الاثنين، أعلن المطار أنه تم تعليق الرحلات حتى الساعة 6 من صباح غد الثلاثاء على الأقل (0400 بتوقيت جرينتش).

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار أن شركات "ريان إير" و"إيزي جيت" و"ويز إير" ألغت بعض الرحلات الصباحية من وإلى كاتانيا ، التي تقع في الساحل الشرقي للجزيرة.

جدير بالذكر أن جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، به أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، حيث تتكرر مرات الثوران البركاني، الكبير والصغير على حد سواء. كما أن البركان من أعلى البراكين في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.