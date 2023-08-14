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BBC

مقتل 26 شخصا في غارة جوية على بلدة بإقليم أمهرة في إثيوبيا

11:08 م الإثنين 14 أغسطس 2023

أرشيفية

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أديس أبابا - (د ب أ):

صرح مسؤول بأحد المستشفيات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، بأن ما لايقل عن 26 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 55 آخرين في غارة جوية على ميدان بلدة مزدحم بإقليم أمهرة المضطرب في إثيوبيا.

وقال شهود عيان إن سوقا في بلدة فينوتي سلام جرى استهدافه بالهجوم أمس الأحد.

كانت الحكومة الإثيوبية أعلنت حالة الطوارئ في الإقليم الواقع شمالي البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب تنامي الاضطراب عقب المصادمات بين القوات الحكومية وعناصر ميليشيا فانو المحلية.

وتمكنت الميليشيا مؤخرا من الاستيلاء على عدة بلدات في أمهرة ، ثاني أكبر إقليم من حيث عدد السكان في إثيوبيا . لكن وكالة الأنباء الإثيوبية ذكرت أن المقاتلين تراجعوا منذ ذلك الحين إلى قرى صغيرة وسط تنامي الضغط من قبل القوات الاتحادية.

يذكر أن التوترات بدأت في التصاعد في أبريل الماضي عندما أعلنت الحكومة المركزية أنها ستبدأ في تسريح القوات الإقليمية.

كانت الميليشيات في أمهرة - من بينها ميليشيا فانو - في فترة من الفترات حليفا مهما للحكومة الاتحادية في حربها التي استمرت عامين مع المتمردين في إقليم تيجراي المجاور.

وانتهت الحرب الأهلية بإبرام اتفاق سلام في نوفمبر الماضي.وتقوم الحكومة في أديس أبابا بحملة الآن لتحجيم قوة قوات الأمن الإقليمية الكثيرة في البلاد.

سوق مصراوى

غارة جوية اثيوبيا إقليم أمهرة

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