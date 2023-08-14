تونس.. انتشال 5 جثث بعد انقلاب مركب يضم 35 مهاجرا بسواحل صفاقس

تونس - (د ب أ):

قال مسؤول قضائي تونسي، إن الحرس البحري التونسي، انتشل خمس جثث لمهاجرين تونسيين غرقى، فيما يجري البحث عن سبعة مفقودين إثر انقلاب مركب، صباح اليوم الاثنين، قبالة سواحل صفاقس، يضم 35 مهاجرا.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الحرس البحري أنقذ في حادث الغرق 23 مهاجرا أغلبهم تونسيون.

وسواحل صفاقس هي منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية، إلى الجزر الإيطالية القريبة.

وأول أمس السبت، انتشل الحرس البحري في سواحل قابس بجنوب تونس، جثتين إحداها لرضيع، فيما فقد خمسة آخرين إثر غرق مركب كان يقل 20 مهاجرا تونسيا. ونجا من حادث الغرق 13 شخصا.

وقبل أسبوع كان المصمودي قد أفاد أيضا بانتشال 23 جثة لمهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق مركبين بسواحل صفاقس وجزيرة قرقنة القريبة بين يومي 4 و6 أغسطس الجاري.

ويغامر العابرون من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء بحياتهم بركوب قوارب حديدية تقليدية الصنع تحمل محركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات.

وغالبا ما تكون القوارب مكتظة ما يزيد من مخاطر انقلابها في البحر.

ويقدر عدد الجثث المنتشلة على سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة، وفقا للسلطات التونسية.