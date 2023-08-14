إسبانيا تفكك عصابة لتهريب السوريين إلى أوروبا برا وبحرا وجوا
مدريد - (د ب أ):
تمكنت الشرطة الإسبانية بالتعاون مع الشرطة الدولية (الانتربول) والشرطة الاتحادية الألمانية من تفكيك منظمة تهريب إجرامية.
وعملت العصابة الدولية على تهريب أشخاص من سوريا إلى إسبانيا وألمانيا والنرويج عبر طريق معقد يشمل السفر بالطائرة وعلى متن قوارب وبرا. وقالت الشرطة الإسبانية إن المهاجرين اضطروا إلى دفع ما يعادل 20 ألف يورو لكل شخص مقابل الرحلة كلها.
وكانت المنظمة على صلة بعدد من المجموعات الإجرامية المحلية في كل دولة على امتداد طريق الهجرة وجمعت نحو 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار).
وقال بيان الشرطة الإسبانية إنه تم اعتقال 19 شخصا ومصادرة أموال نقدية وسيارات وهواتف محمولة وأنظمة إلكترونية ووثائق وذلك خلال عمليات تفتيش منازل في العديد من المدن الإسبانية.
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