بحضور ممثلين عن النيجر والإيكواس.. الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعًا لبحث الأزمة

كتبت- سلمى سمير:

يعقد الاتحاد الأفريقي اليوم الاثنين، اجتماعا في مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لبحث أزمة النيجر، عقب انقلاب أطاح بالرئيس محمد بازوم، في الـ26 من يوليو.

وكتبت المنظمة الإفريقية في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أن اجتماع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يعقد اجتماعه لبحث آخر مستجدات تطور الوضع في النيجر وبحث سبل معالجة الوضع هناك.



ويحضر الاجتماع ممثلون عن النيجر، ومجموعة دول غرب أفريقيا "الإيكواس" ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد،



وندد فقي سابقا بظروف احتجاز الرئيس بازوم حيث وصف معاملة دول الإنقلاب له بـ "غير المقبولة"، معربا عن قلقه حيال ظروف اعتقاله.

ويأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه قادة الانقلاب العسكري في النيجر، بتقديم بازوم للمحاكمة بتهمة "الخيانة العظمى"، قائلة إنها حصلت على أدلة تثبت تواصل بازوم مع جهات أجنبية مهددة بإعدام الرئيس المعزول في حال تدخل قوات أجنبية.