يصعب اعتراضها.. روسيا تزود غواصاتها بصواريخ فرط صوتية

(وكالات)

أعلنت روسيا، اليوم، تزويد غواصاتها النووية، بصواريخ فرط صوتية جديدة من فئة "ياسن-إم"، بصواريخ "تسيركون، وذلك بحسب مقابلة لأليكسي رحمانوف، رئيس أكبر شركة روسية لبناء السفن، مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي".و



وأضاف رحمانوف لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية في مقابلة نشرت، الاثنين، أن "العمل يجري في هذا الاتجاه بالفعل".

وصواريخ "تسيركون"، هي أسلحة بعيدة المدى تنتقل بسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، ويصعب اكتشافها واعتراضها.

وأضاف رحمانوف أن "تسليح الفرقاطات بهذا النظام، سيتم أثناء بنائها وتشغيلها، بحسب خطة وزارة الدفاع الروسية".

وغواصات "ياسن- إم" النووية متعددة الأغراض، والمعروفة أيضا باسم "بروجكت- 885إم"، هي نسخة حديثة من مشروع 885.

وتمتلك البحرية الروسية حاليا، مشروع 885 وغواصتين "885 إم"، وفقا لوكالة (ريا نوفوستي).