بسبب إعصار "خانون".. الزعيم الكوري الشمالي يصف المسئولين بـ "غير المبالين"

(وكالات)

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون المسؤولين المحليين بأنهم "غير مسؤولين" و "غير مبالين" لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن إعصار "خانون" الذي اجتاح مؤخرا شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.

أدلى كيم بهذه التصريحات خلال زيارة إلى قرية أنبيون بإقليم كانجوون في الشمال، حيث انهارت ضفاف الأنهار وغمرت المياه حوالي 200 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (كيه سي إن إيه).

واجتاز "خانون" كوريا الجنوبية لمدة 16 ساعة يوم الخميس وتبدد بعد وصوله إلى محيط بيونج يانج حوالي الساعة 6 صباح الجمعة، بحسب وكالة الأرصاد الجوية في سيئول

وأشار كيم إلى أن "200 هكتار من الأراضي الزراعية فى أوجي ري بأنبيون قد غمرتها المياه بسبب أسلوب العمل القديم وغير المسئول لأجهزة التوجيه الزراعي والمنظمات الحزبية في المنطقة"، وفقا للوكالة.

وقال كيم إن المنطقة تعرضت لأضرار جسيمة أكثر من غيرها من المناطق التي ضربها الإعصار، حيث كان المسؤولون الإقليميون "غير مبالين" بإجراءات الدولة، وأصدر تعليمات للمسؤولين لتعزيز استجابة الحكومة للكوارث الطبيعية.

دعت بيونج يانج إلى بذل جهود شاملة لتقليل الأضرار المحتملة قبل وصول "خانون" لمنطقة الشمال، مضيفة أن اقتصاد البلاد يمكن أن يتعرض لضربة إذا لم يتم الاستعداد بشكل كاف.

وفي خطوة نادرة، بث التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الرسمي تنبيهات إخبارية في وقت متأخر من الليل في بثت ليلة الخميس. وقد سبق له تشغيل برنامج طقس ليلي عندما ضرب إعصار باقي البلاد في عام 2020.

يُنظر إلى كوريا الشمالية على أنها عرضة للكوارث الطبيعية بسبب افتقارها إلى البنية التحتية. وفي الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في نزوح آلاف الأشخاص من بيوتهم هناك.