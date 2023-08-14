مالي: الجيش يسيطر على قاعدة عسكرية أخلتها الأمم المتحدة بعد اشتباكات مع إرهابيين

بامكو - (ا ف ب)

قال الجيش المالي في بيان إنه بسط سيطرته على قاعدة "بير" العسكرية في شمال البلاد بعد أن أخلتها بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) قبل الموعد المحدد لـ"دواع أمنية". وأوضحت البعثة على منصة "إكس" بأن "تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة" على القوات التي تشكلها وهي من بوركينا فاسو، دفعها إلى الانسحاب المبكر من هذه القاعدة. وأوضح بيان الجيش المالي أنه خلال استحواذه على هذه القاعدة اشتبك مع "جماعات إرهابية مسلحة" مما تسبب في مقتل ستة جنود وجرح أربعة آخرين.

أعلن الجيش المالي أنه سيطر إثر اشتباكات مع "إرهابيين" على قاعدة عسكرية في شمال البلاد بعدما أخلتها الأحد، قبل الأوان، بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) التي عزت انسحابها المبكر لـ"دواع أمنية". وقال الجيش في بيان إن قواته "استولت على معسكر بير قرابة الساعة 20:30 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) إثر حوادث عدة عرقلت حركتها".

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنها و"لدواع أمنية" انسحبت الأحد من قاعدة "بير" قبل الأوان المحدد أساسا.

وأوضحت مينوسما أنها "بكرت انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على خوذنا الزرق".

وناشدت البعثة "مختلف الأطراف المعنيين الامتناع عن أي عمل من شأنه زيادة تعقيد العملية".

وقوات حفظ السلام التي كانت في هذا المعسكر هي من بوركينا فاسو.

وبعيد انسحاب مينوسما من قاعدة بير أعلن الجيش المالي مساء الأحد أنه خاض معارك مع "إرهابيين" سيطر في أعقابها على القاعدة.

وأوضح البيان أنه في طريقها إلى قاعدة بير خاضت وحدات الجيش "اشتباكات مع جماعات إرهابية مسلحة" ما أسفر عن سقوط "ستة قتلى وأربعة جرحى" في صفوف العسكريين. ولم يوضح الجيش في بيانه هوية الجماعات المسلحة التي اشتبكت مع قواته.