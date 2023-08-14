القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية
تل أبيب - (د ب أ)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن قواته اعتقلت الليلة الماضية 9 مطلوبين أمنيين، بالتعاون مع جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) وحرس الحدود.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاعتقالات جرت في أنحاء مختلفة من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) "في إطار حملة لمواجهة الإرهاب".
كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مشتبهين بهما حاولا عبور العائق الأمني جنوب قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما قاله المتحدث الاسرائيلي، الذي أشار إلى أنهما لم يكن بحوزتهما أسلحة ويتم استجوابهما في المكان.
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