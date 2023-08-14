إعلان

BBC

مصدر دبلوماسي: تركيا تعزز اتصالاتها بشأن صفقة الحبوب قبل اجتماع أردوغان وبوتين

11:24 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

تركيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب أ)

قال مصدر دبلوماسي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن تركيا كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعدادا للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر "كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصفقة الحبوب. وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال المصدر "قبل اجتماع أردوغان وبوتين، تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب".

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "ميلييت" التركية أن بوتين سيزور تركيا "في الأيام المقبلة".

كما أفادت قناة "ايه هابر" التلفزيونية التركية بأنه في حال لم يقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا، سيقوم أردوغان بالسفر إلى الاتحاد الروسي بدلا من ذلك.

سوق مصراوى

تركيا صفقة الحبوب اجتماع أردوغان وبوتين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

إعرف.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 بالاسم ورقم الجلوس.