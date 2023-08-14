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قوات الأمن الصومالية تحبط عملية تفجير ألغام أرضية جنوب البلاد

11:22 ص الإثنين 14 أغسطس 2023

قوات الأمن الصومالية

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مقديشيو - ( د ب أ )

أحبطت قوات الأمن والمخابرات لولاية جوبالاند الصومالية ألغاما أرضية كانت "مليشيات الخوارج" تخطط لتفجيرها لاستهداف المدنيين في مدينة كيسمايو جنوبي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية(صونا) اليوم الإثنين، جاء ضبط المتفجرات بعد تلقي أجهزة الأمن والمخابرات معلومات من المواطنين حول موقع وجود المتفجرات في المدنية.

وأعربت القوات الأمنية عن شكرها وتقديرها لسكان الولاية على تعاونهم المستمر والمتواصل مع الجهات الأمنية لمواجهة الأفعال الإجرامية لـ "مليشيات الخوارج".

وطبقا للوكالة، "أسفرت العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية عن تقويض قدرات فلول مليشيات الخوارج وتحرير 90 مدينة ومنطقة في البلاد".

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قوات الأمن الصومالية تفجير ألغام أرضية مليشيات الخوارج

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