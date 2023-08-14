للمرة الأولى في لبنان.. "حزب الله" يعرض مدرعات عسكرية

بيروت - ( د ب أ)

تناقل مناصرو "حزب الله" اللبناني صوراً ومقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع ودبابات مجمعة في مكان في البقاع في شرق لبنان.

ووفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" على موقعها الإلكتروني، يتوقع أن تظهر هذه الأسلحة، اليوم الاثنين، في عرض عسكري يقيمه الحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 لانتهاء حرب يوليو 2006.

وحسب الصحيفة ، يعدّ عرض المدرعات في لبنان، الأول من نوعه في تاريخ الحزب، حيث اكتفى سابقاً بعروض عسكرية رمزية غير مسلحة.

وأشارت إلى أن ذلك "يأتي في وقت تتصاعد فيه حدّة الانتقادات لسلاحه من قبل جهات حزبية وسياسية وروحية، كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبرزها"، وأكَّد الراعي أنَّه "لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة".

وطبقا للصحيفة، يأتي ذلك بعد مرور أيام قليلة فقط على أزمة انقلاب شاحنة ذخائر عائدة له(حزب الله) في منطقة الكحالة، وما تلا ذلك من مقتل أحد أبنائها وأحد عناصره.