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BBC

مسؤول أوكراني: اشتعال النيران في قاعدة عسكرية روسية في ماريوبول

11:33 م الأحد 13 أغسطس 2023

ماريوبول

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كييف - (د ب أ):
قالت مصادر أوكرانية أن قوات المقاومة ضد الغزو الروسي أشعلت النار في قاعدة عسكرية روسية في مدينة ماريوبول المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" أن مستشار عمدة ماريوبول بيترو أندريوشينكو أعلن عن ذلك على تطبيق تليجرام.
وقال التقرير "في ماريوبول، قامت المقاومة بتصفية قاعدة المحتلين من خلال إشعال النار فيها".
وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة لأوكرانية قولها في تحديثها المسائي اليوم الأحد أن 24 اشتباكا دارت بين قوات الدفاع الأوكرانية والقوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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