إعصار "خانون" يظهر هوس الزعيم الكوري الشمالي بصور "سلالة كيم"

(وكالات)

طلبت السلطات في كوريا الشمالية من الكوريين أن يفعلوا المستحيل من أجل حماية اللوحات التي تصور "سلالة كيم"، وذلك ضمن الاستعدادات من أجل الرياح القوية والأمطار الغزيرة المتوقعة ضمن العاصفة الاستوائية "خانون".

وقالت صحيفة "رودونج سينمون"، الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم، إن أولوية الشعب يجب أن تكون "ضمان سلامة" اللوحات الدعائية للزعيم الحالي كيم جونج أون، ووالده كيم جونج إيل، وجده، مؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل سونج.

حثت الصحيفة أيضاً المواطنين على حماية العدد الكبير من التماثيل ولوحات الفسيفساء والجداريات والآثار الأخرى لـ"سلالة كيم"، التي تحكم كوريا الشمالية منذ تأسيسها في عام 1948، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة "خانون"، تجاه شمال شبه الجزيرة الكورية، وهذه الكوارث الطبيعية قد تكون مدمرة لكوريا الشمالية بسبب بنيتها التحتية الضعيفة.

وتسببت العاصفة الاستوائية بالفعل في فيضانات وهبوط أرضي في كوريا الجنوبية، ما أدى لوفاة شخص، وإجلاء نحو 16 ألف شخص عن منازلهم.

وذكرت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية أن "كل القطاعات والوحدات" في البلاد أجرت تدريبات ديناميكية للتعامل مع الظواهر المناخية غير الطبيعية، مضيفة أنه تم إصدار «تحذيرات من الرياح العاتية وانهمار الأمطار وموجات المد".

وتعد كوريا الشمالية من الدول شديدة الحساسية في التعامل مع صور الأسرة الحاكمة والتي تعلق في المنازل والمكاتب، باعتبارها من المقدسات ويواجه كل من يتهاون في حماية تلك الصور بمواجهة عقوبة الإعدام، وذلك وفق موقع أخبار "كوريا الشمالية".