الصومال: إحباط هجوم لـ "حركة الشباب" ومقتل 18 من عناصره
(وكالات)
أعلن الجيش الصومالي اليوم الأحد القضاء على 18 عنصرا في تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي، في عملية أمنية بمحافظة شبيلي السفلى جنوب الصومال.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجيش الوطني أجرى بالتعاون مع "أصدقاء الصومال الدوليين" عملية عسكرية مخططة في منطقتي بلد الأمين وبلد الكريم التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، وذلك بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية كانت تتجمع سرا في مزارع بهذه المناطق.
وأكد ضباط بالجيش الوطني مقتل 18 عنصرا من الإرهابيين.
في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة أنها أحكمت سيطرتها بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث تقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول العناصر الإرهابية.
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