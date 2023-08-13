البرلمان الإيراني يقر مناقشة مشروع قانون الحجاب

طهران - (بي بي سي)

أقر البرلمان الإيراني مناقشة مشروع قانون الحجاب المثير للجدل في اجتماعات مغلقة.

واستند البرلمان في تصويته على المادة رقم 85 من الدستور الإيراني، والتي تمنح البرلمان – في الحالات الضرورية - صلاحية سن القوانين عبر لجانه وليس عبر النقاش العلني.

وإذا ما تمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل والذي يُعرف باسم " الحجاب والعفة"، فإن البلاد ستبدأ في تنفيذه لفترة تجريبية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وينص مشروع القانون المكون من 70 مادة على مجموعة من المقترحات، بما في ذلك عقوبات بالسجن لفترة أطول للنساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب، وغرامات تتراوح بين 750 دولارا أمريكي و20 ألف، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.

ويأتي مشروع القانون هذا قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع احتجاجات شعبية، أشعلتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بعد أيام على احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب انتهاكها لقواعد اللبس الصارمة في إيران.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تراجعت وتيرة تلك الاحتجاجات بشكل ملحوظ، إلا أنها أسفرت عن مقتل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن.