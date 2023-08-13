بعد إعصار "خانون".. "لان" في طريقه لسواحل اليابان

طوكيو - (د ب أ)

من المتوقع أن يضرب إعصار قوي غرب ووسط اليابان بعد غد الثلاثاء، حيث حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيارات طينية وفيضانات خلال عطلات "بون" الصيفية السنوية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن هيئة الأرصاد اليابانية القول اليوم الاثنين إن إعصار "لان" يتحرك حاليا فوق جزيرة إزو ويقترب من شرق وغرب اليابان، حيث من المتوقع هطول أمطار في هذه المناطق ابتداء من غد الاثنين حتى بعد غد الثلاثاء.

ومع توقع العاصفة، قالت شركة ويست جابان للسكك الحديدية إنه ربما يتم إرجاء رحلات بالقطار أو إلغاؤها ابتداء من غد الاثنين.

وصباح اليوم كان إعصار " لان" على بعد 380 كيلومترا جنوب جزيرة هاتشيجو، ويتحرك ببطء في اتجاه شمالي غربي .

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار الأربعاء المقبل نحو الشمال عبر بحر اليابان.