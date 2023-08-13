"الموت الأسود".. الصين تسجل حالتين جديدتين بالطاعون الدبلي

وكالات

أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية بشمال الصين اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي ذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في 7 أغسطس.

وقالت الحكومة المحلية في منغوليا في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها.

وأشار البيان إلى وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، ولم تظهر عليهم أي أعراض غير طبيعية.