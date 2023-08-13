الأسوأ منذ عقد.. الفيضانات تعزل 28 منطقة في روسيا (فيديو)

(وكالات)

قالت وزارة الطوارئ الروسية، عبر قناتها على تليجرام اليوم الأحد، إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص، من بينهم 405 أطفال، في منطقة بريموري الواقعة في أقصى شرق روسيا بسبب الفيضانات.

وقالت الوزارة، في بيان، "تم إجلاء أكثر من 2000 شخص من بينهم 405 أطفال في بريموري"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء

وأضاف البيان أن "المياه عزلت ما مجموعه 28 منطقة مأهولة بالسكان".

Более 2 тысяч человек эвакуировали из-за наводнения в Приморье



Третьи сутки в Приморском крае продолжается сильнейшее за десятки лет наводнение. По последним данным, вода затопила более четырех тысяч жилых домов и не менее пяти тысяч приусадебных участков. Сотрудники МЧС… pic.twitter.com/XCdkcaILNq — Activatica (@Activatica) August 13, 2023

وأوضح البيان أنه "تم فتح 13 مأوى مؤقت تستوعب 550 شخصا، من بينهم أكثر من 160 طفلا. وستبدأ فرق الكهرباء استعادة إمدادات الطاقة بعد انحسار المياه من المحطات الفرعية".

ولا يزال ما مجموعه 4368 منزلا ومساحة تقدر بـ 5654 ياردة و 43 من طرق السيارات مغمورة بالمياه في 16 بلدية.

ويشارك فى جهود الإغاثة نحو 653 شخصا و 205 مركبات.

Более двух тысяч человек эвакуированы из-за наводнения в Приморье



По данным МЧС, полностью отрезаны водой 28 сёл. Затоплено 4368 жилых домов. В пунктах временного размещения находятся 550 человек, в том числе свыше 160 детей. pic.twitter.com/ilVlwc0Pyt — SVTV NEWS (@svtv_news) August 13, 2023

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في منطقة بريموري أن المياه ستستمر في الارتفاع حتى 17 أغسطس على الأقل.

وهطلت أمطار غزيرة على بريموري في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، مما أدى إلى فيضان العديد من الأنهار على ضفافها.

وتعد مدينتا أوسوريسك وسباسك دالني أكثر المناطق تضررا. وقالت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة أوسوريسك، لوكالة تاس، إن فيضان هذا العام كان الأسوأ منذ نحو عقد من الزمان. وتم إعلان حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي في 21 بلدية في منطقة بريموري.