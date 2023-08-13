الحرائق الأكثر فتكًا في تاريخ أمريكا.. ارتفاع حصيلة الضحايا في هاواي لـ 89 شخصًا

واشنطن - (د ب أ)



قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين يوم السبت إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حصيلة الضحايا كانت حتى وقت سابق من يوم السبت 80 قتيلا.

ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلاً فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكًا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا.

وحذر جرين خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي من أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أججت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة النيران.