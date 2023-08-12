سوريا تتهم أمريكا بالوقوف وراء مقتل جنودها في دير الزور



دمشق - ( د ب أ)

حملت الحكومة السورية اليوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية مقتل جنودها في محافظة دير الزور بشرق سوريا أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان لها اليوم السبت، إن "قوات الاحتلال الأمريكي ارتكبت يوم أمس جريمة جديدة حيث استهدفت هي وتنظيماتها الإرهابية حافلة تقل عددا من عناصر الجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور، ما أسفر عن استشهاد عدد من العسكريين وإصابة آخرين".

وأكدت الخارجية السورية أن "هذا العدوان الإجرامي والإرهابي يأتي في إطار التصعيد الأمريكي ضد سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وفي سياق دعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوظيفها له وللميليشيات الانفصالية العميلة لها كأداة لتنفيذ مخططاتها ".

وأضافت الخارجية السورية "هذه الحادثة الأليمة تذكرنا بالاعتداء الآثم الذي نفذته قوات الاحتلال الأمريكي عام 2016 على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثردة بريف دير الزور، لتمكين تنظيم "داعش" الإرهابي من السيطرة على ذلك الموقع الذي دافعت عنه قواتنا بكل بسالة".

وتعرضت حافلة تقل عناصر من القوات الحكومية السورية، ليل الخميس الجمعة، لكمين عند المحطة الثانية على بعد 70 كيلو مترا جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي قتل خلالها 23 عنصرا من القوات السورية ".

وتشهد مناطق شرق سوريا تصعيدا كبير بين القوات الحكومية السورية والقوات الأمريكية، حيث تتعرض القوات الأمريكية في شرق سوريا لاستهداف متكرر بالقذائف الصاروخية.