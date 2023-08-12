"التعاون الإسلامي" تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن رئيس النيجر

الرياض - (د ب أ)

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وأعرب طه، في بيان له اليوم السبت "عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتدهور الأوضاع المعيشية لرئيس النيجر محمد بازوم، وأفراد عائلته الذين مازالوا رهن الاحتجاز".

وجدد الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها " الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وعائلته وأعضاء حكومته"، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، للجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في النيجر واستعادة النظام الدستوري بها والحفاظ على أمنها واستقرارها"، وحث "جميع الجهات الفاعلة في النيجر على تغليب المصلحة العليا لشعب النيجر".

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على "الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء المنطقة".

في 26 يوليو الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.