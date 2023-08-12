زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إندونيسيا
جاكرتا- (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 89 كيلومترا شمال شرق منطقة بوسو في إقليم سولاويزي الوسطى في إندونيسيا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
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