لحظة تحطم مقاتلة روسية طراز "سو- 30" ومقتل طاقمها (فيديو)
موسكو - (د ب أ)
أعلنت المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي تحطم طائرة من طراز "سو- 30"، اليوم السبت، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد الروسية.
وقالت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية، في بيان: "تحطمت طائرة (سو- 30) ذات مقعدي قيادة، في 12 أغسطس، في منطقة خالية من السكان أثناء قيامها برحلة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد، ما أدى أيضا إلى وفاة الطاقم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
Un caza ruso SU-30 se estrella inexplicablemente durante un vuelo de exhibición en Kaliningrado esta misma tarde. pic.twitter.com/lVwHjc4dHW— PIRATA (@partido_pirata) August 12, 2023
وأضافت: "كانت الرحلة تدريبية دون ذخيرة، وبحسب المعلومات الأولية سبب الحادثة عطل فني".
وأفاد مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، في 17 يوليو الماضي، بتحطم مقاتلة روسية من طراز "سو- 25"، في مياه بحر آزوف، دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية، فيما يجري تحديد أسباب التحطم.
وجاء في بيان لمقر العمليات عبر قناته في "تليجرام": "حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو)، وردت معلومات تفيد بأن مقاتلة من طراز "سو- 25"، تحطمت قرب الساحل دون وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة للحادث".
وفقا لمقر العمليات في إقليم كراسنودار، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الطيار على وجه السرعة.
August 12, 2023
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