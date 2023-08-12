"فرانس برس": رئيس النيجر المحتجز "تلقى زيارة من طبيبه"
وكالات
أفاد أحد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره في نيامي منذ انقلاب أطاح به في 26 يوليو الماضي، أن محمد بازوم تلقى السبت "زيارة من طبيبه"، مع تنامي القلق على مصيره، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.
هذا وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تأجيل اجتماع عسكري كان مقررا السبت بشأن نشر قوة تدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب في النيجر، حيث جمعت مظاهرة مؤيدة للعسكريين الانقلابيين آلافًا من أنصارهم قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي.
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون لعام 2023 بأقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
"لو بتشتغل من البيت".. كيف تتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ؟تفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: