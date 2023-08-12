"فرانس برس": رئيس النيجر المحتجز "تلقى زيارة من طبيبه"



وكالات

أفاد أحد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره في نيامي منذ انقلاب أطاح به في 26 يوليو الماضي، أن محمد بازوم تلقى السبت "زيارة من طبيبه"، مع تنامي القلق على مصيره، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه.

هذا وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" تأجيل اجتماع عسكري كان مقررا السبت بشأن نشر قوة تدخل لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب في النيجر، حيث جمعت مظاهرة مؤيدة للعسكريين الانقلابيين آلافًا من أنصارهم قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي.