القنصلية الكورية الجنوبية في هاواي: لا أنباء عن سقوط ضحايا بسبب حرائق الغابات



سول - (د ب أ)

ذكرت القنصلية العامة الكورية الجنوبية في مدينة "هونولولو" في ولاية "هاواي" الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين السكان الكورييين ولا السياح، بسبب حرائق الغابات التي دمرت جزيرة "ماوي" في الولاية، بينما تستمر الحرائق لليوم الرابع على التوالي.

وأضافت القنصلية أن عشرات السياح الكوريين غادروا الجزيرة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين السكان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وتشير تقديرات القنصلية إلى أن هناك حوالي 200 سائح كوري في ماوي،استنادا إلى متوسط حصيلة ما قبل الجائحة، لكن مسؤولي السفر المحليين يقولون إن عدد السياح الكوريين ، الذين يقيمون لأكثر من يومين في الجزيرة انخفض بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الإقامة بالفنادق.

ومن جهة أخرى، قال مسؤولون في مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية أمس الجمعة إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة هناك قد ارتفعت إلى 80 شخصا.

وأفادت مقاطعة ماوي في بيان عبر الإنترنت باستمرار جهود مكافحة الحرائق.