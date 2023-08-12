باكستان تعين أنور الحق كاكار رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال

إسلام آباد - (بي بي سي)

صدّق رئيس باكستان عارف علوي، اليوم، على تعيين عضو مجلس الشيوخ عن إقليم بلوشستان أنور الحق كاكار، رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، التي ستشرف على الانتخابات العامة المقررة في غضون 90 يوما من تاريخ حلّ البرلمان. لكن مفوضية الانتخابات ألمحت إلى أن الانتخابات قد تتأخر بسبب إعادة ترسيم بعض الدوائر لتعكس أحدث بيانات التعداد السكاني.

ويقول محللون لوكالة رويترز للأنباء إن "أي تأخير في إجراء الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام". إذ تأتي تلك الإجراءات مباشرة بعد إبعاد رئيس الوزراء السابق عن الحياة السياسية.

فبعد الإطاحة بعمران خان عن طريق التصويت على حجب الثقة في البرلمان، واتهامه بالفساد وسجنه واستصدار قرار من لجنة الانتخابات الباكستانية بمنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم فساد، وهو الحد الأقصى للمنع. حل الرئيس الباكستاني مجلس النواب بناء على توصية من رئيس الوزراء شهباز شريف.

ودعا خان أنصاره إلى الاحتجاج والتظاهر في جميع أرجاء البلاد. ومنذ إبعاده عن الحكم، يواجه خان أكثر من 100 قضية، يقول إنها اتهامات بدوافع سياسية.

وظهرت مؤخرا أدلة - بحسب تقارير إعلامية استقصائية، على ضغط واشنطن على باكستان للتخلص من عمران خان. ونشر موقع "انترسيبت" ما حصل عليه من أدلة بحسب وثيقة حكومية باكستانية سرية، جاء فيها أن " وزارة الخارجية الأمريكية شجعت الحكومة الباكستانية في اجتماع 7 مارس 2022 على عزل عمران خان من منصبه بسبب حياده بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.