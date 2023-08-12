روسيا: أوكرانيا حاولت استهداف جسر القرم بصواريخ إس-200 المضادة للطائرات

وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجسر تعرض لهجوم باستخدام صاروخ من طراز إس -200 المضاد للطائرات تم تحويله لشن ضربات برية.

وأضافت عبر تيليجرام "تم رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

كما قال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تيليجرام: "تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش. لم يصب جسر القرم بأضرار".

هذا وأورد أوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، أن القوات الخاصة أطلقت حاجباً من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتاً إلى أن حركة السير على الجسر "ستستأنف قريباً".

وجسر القرم، الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مراراً بهجمات أوكرانية. وتسبب آخر هجوم في يوليو الماضي بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علماً أنه يستخدم أيضاً في نقل المعدات العسكرية إلى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا. وأمر بوتين بتعزيز أمن الجسر بعد الهجوم الأخير.

وتُستهدف أيضاً أراضي القرم بضربات أوكرانية. وأعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت ليلاً 20 طائرة مسيرة فوق شبه الجزيرة.

في سياق آخر، قال مسؤولون أوكرانيون إن عجوزاً وشرطياً لقيا حتفهما صباح اليوم السبت، بسبب قصف القوات الروسية لحي سكني في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا ولمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

وتتاخم الأجزاء الشرقية من منطقة خاركيف وكذلك معظم منطقة زابوريجيا مباشرة خط المواجهة، وأبلغت القوات الأوكرانية عن زيادة في الهجمات الروسية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.