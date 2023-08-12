تونس: انتشال جثتين وإنقاذ 13 مهاجرا أمام مدينة قابس
وكالات
أعلن خفر السواحل التونسي اليوم السبت، عن انقاذه عدد من المهاجرين الغير شرعيين قرب سواحل مدينة قابس.
وأوضح خفر السواحل التونسي، أنه انتشل جثتين بالإضافة إلى انقاذ 13 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل قابس، بحسب ما أوردته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.
وتواجه تونس في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة، بسبب تدفق المهاجرين الغير شرعيين بأعداد كبيرة إلى مدينة صفاقس والقريبة من السواحل الإيطالية.
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