ضبط 24 مهاجرًا عراقيا وأفغانيا غربي تركيا

أنقرة-(د ب أ)

ضبطت السلطات التركية، اليوم السبت، 24 مهاجرا غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي غربي البلاد.

وقالت قيادة الدرك التركية في بيان، إن قواتها رصدت مهاجرين غير نظاميين قرب معبر "دره كوي" مع بلغاريا وقضاء "كوفجاز" التابع للولاية،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت أنها وجهت قواتها إلى الموقعين حيث تم ضبط 24 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية العراقية والأفغانية.

وأحالت الفرق المهاجرين إلى مركز "بهلوان كوي" للترحيل في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا أو بلغاريا ثم إلى باقي الدول الأوروبية.