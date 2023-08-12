الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية جنوب شرق البلاد

مقديشو-(د ب أ)

شن الجيش الوطني الصومالي عملية عسكرية، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب شرق البلاد .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) اليوم السبت، عن قائد الجيش العميد ابراهيم شيخ محي الدين قوله إن "الهدف من العملية العسكرية المخططة التي نفذتها كتائب خالد بن الوليد والكتيبة الـ17 لقوات الكوماندوز "غورغور" والكتيبة الـ19 الحرس الرئاسي، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي رون نيرجود وهيلولي غاب".

وأضاف، أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول "مليشيات الخوارج".