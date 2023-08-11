الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد



أبوظبي - (د ب أ):

أرسلت الإمارات اليوم الجمعة طائرة مساعدات إلى تشاد تحمل على متنها 13 طناً من الإمدادات الغذائية لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للسودانيين اللاجئين، ودعم المجتمع المحلي، خاصة الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وقال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات، إن إرسال هذه الإمدادات يأتي ضمن استجابة دولة الإمارات لإغاثة السودانيين اللاجئين في دول الجوار وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

وأوضح في بيان أن جهود دولة الإمارات على مدار الأشهر الماضية تضمنت إرسال المساعدات الغذائية، إضافة إلى توفير الخدمات الطبية، وتشييد المستشفى الميداني في أمدجراس الذي يقدّم خدماته العلاجية للسودانيين في تشاد وللمجتمع المحلي.

وتهدف تلك الجهود إلى التخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، واستقبل المستشفى منذ افتتاحه 3509 حالات مرضية.

وذكر الشامسي أنه تم افتتاح مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية في أمدجراس لدعم الشعب التشادي، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تدعم احتياجات اللاجئين السودانيين.