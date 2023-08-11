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BBC

ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا خلال الشهر الماضي

07:08 م الجمعة 11 أغسطس 2023

ارتفاع أسعار الجملة في أمريكا

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واشنطن - (د ب أ):
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر قليلا من التوقعات.
وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر0% شهريا، بعد استقراره دون تغيير في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% في الشهر السابق.

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