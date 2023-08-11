أوكرانيا: قصف روسي مكثف في خيرسون ودونيتسك

كييف- (د ب أ)

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن منطقتي "خيرسون" و"دونيتسك" تعرضتا لقصف روسي مكثف، أمس الخميس، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وفي الساعات الـ24 الماضية، قصف الروس منطقة "خيرسون" جنوب البلاد، 60 مرة، طبقا لما ذكرته السلطات المحلية على تطبيق"تليجرام".

وفي مدينة "خيرسون"، توفي رجل"53 عاما"، اليوم الجمعة، بعد أن قصفت المدفعية الروسية منزله، طبقا لما ذكرته الإدارة العسكرية المحلية.

وفي بلدة "بريسلاف"، على بعد حوالي 70 كيلومترا، إلى الشرق، تردد أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا، بعد أن هاجمت طائرة مسيرة روسية سيارتهما التابعة للشرطة.

وفي منطقة "دونيتسك" شرق البلاد، قتلت المدفعية الروسية مدنيا وأصابت تسعة آخرين، من بينهم طفل، حسب السلطات أمس الخميس.

يشار إلى أن أكثر من 80 مبنى في المنطقة المحيطة، تعرض لأضرار. ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.