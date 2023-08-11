روسيا تطلق مركبة في أول مهمة لاستكشاف القمر منذ 50 عاما

موسكو- (د ب أ)

أطلقت روسيا اليوم الجمعة مسبارها الفضائي"لونا- 25" لاستكشاف القمر، في أول مهمة من نوعها منذ نحو 50 عاما.

وتم إطلاق الصاروخ الناقل سويوز وعلى متنه المسبار من قاعدة "فوستوتشني كوزمودورم" الفضائية الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي بالقاعدة يوم الجمعة، وفقا لما تم مشاهدته عبر البث المباشر من جانب وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وقال يوري بوريسوف، رئيس وكالة روسكوزموس: "كان الإطلاق ناجحا".

ومن المتوقع أن يقطع المسبار المسافة إلى القمر في أربعة أيام ونصف يوم، رغم أن بوريسوف قال إن الأمل يكمن في أن يكون الهبوط على سطح القمر سلسا في 21 أغسطس، حيث ستكون الخطوة الأولى هي البحث عن مكان مثالي لهبوط المسبار.

وسيهبط المسبار في القطب الجنوبي للقمر حيث سيبحث عن الماء ويجمع عينات من التربة.

يشار إلى أن لونا 25 جزء من البرنامج القمري الروسي الذي يسعى لبناء محطة فضائية بحلول عام 2040.

وتم تأجيل المهمة عدة مرات بسبب مشاكل فنية. وكان أول إطلاق مخطط له للمسبار في عام 2012.

وكانت آخر مرة أرسلت فيها موسكو المسبار لونا-24 إلى القمر في عام 1976 عندما كانت روسيا جزءا من الاتحاد السوفيتي.

ويساعد لونا-25 في تطوير تقنية للهبوط السلس على سطح القمر.

ويمكن للونا-25 أن يخترق الأرض لما يصل إلى 40 سنتيمترا.

وستصور كاميرات ذات زاوية واسعة المشاهد، ويمكن إرسال الصور عبر قنوات راديو إلى مركز أبحاث في الأرض.

ويهتم العلماء بصفة خاصة بوجود الماء على سطح القمر.

وبحسب روسكوزموس، يتوقع العلماء أن يكون المحتوى المائي في التربة والأسطح الرخوة الأخرى ضئيلا للغاية، لأن أشعة الشمس والحرارة المرتفعة قادرة على تبخير كل شيء.

لكن من المعروف أن الجليد الدائم موجود أسفل طبقة الصخور والغبار، المسماة بالغلاف الحجري. ويتوقع العلماء العثور على كميات من جليد الماء هناك.