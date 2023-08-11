ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 55 شخصا
وكالات
أعلنت السلطات في جزر هاواي الأمريكية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مقاطعة "ماوي" إلى 55 شخصا.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، أن آلاف الأشخاص نزحوا عن منازلهم، فيما لا يزال ما يقرب من 11 ألف شخص من دون كهرباء في أنحاء جزيرة ماوي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن هذه الحرائق كارثة طبيعية وأفرج عن مساعدة فدرالية عاجلة لتمويل الإغاثة وإعادة الإعمار في الولاية والإيواء الفوري للمتضررين.
كما طال أحد الحرائق بلدة "لاهاينا" العاصمة التاريخية السابقة لمملكة هاواي.
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