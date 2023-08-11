الاتحاد الأفريقي: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لحماية رئيس النيجر
وكالات
أكد الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، على دعمه لقرارات مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر.
ودعا الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري المنقلب في النيجر إلى التوقف فورا عن التصعيد في البلاد.
كما دعا الاتحاد الإفريقي أيضاً المجتمع الدولي للحفاظ على حياة الرئيس بازوم في النيجر.
وقال رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أمس الخميس، إن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" وافقت على إطلاق عملية عسكرية في النيجر في أقرب وقت ممكن، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وأعلنت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، ثباتها على دعم النيجر لتحقيق الاستقرار الديمقراطي، مؤكدة إدانتها الشديدة للانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" في اختتام أعمال قمتها المخصصة لبحث انقلاب النيجر، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل الحل السلمي للأزمة في النيجر".
وأكدت إدانتها الشديدة لاحتجاز رئيس النيجر، محمد بازوم من جانب المجلس العسكري.
كما دعت "إيكواس"، "الاتحاد الإفريقي لتأييد جميع القرارات الاقتصادية لدول المجموعة بشأن النيجر".
وأوضحت أن "هناك دعوة لتفعيل قوات الاحتياط لدول المجموعة على الفور".
واختتمت: "تنفذ جميع التدابير كإغلاق الحدود وحظر السفر الصارم وتجميد الأصول ضد انقلابيي النيجر".
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