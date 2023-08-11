الهجوم على حافلة تقل جنودًا من الجيش السوري في دير الزور
دمشق- ( د ب أ)
تعرضت حافلة تقل عناصر من الجيش السوري لهجوم، فجر اليوم الجمعة، في محافظة دير الزور شرق سوريا.
صرحت بذلك مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقالت المصادر، إن "حافلة عسكرية تعرضت لهجوم في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في الهجوم، وتقوم القوات الحكومية بمتابعة الواقعة".
وأكدت مصادر محلية في مدينة الميادين لـ(د.ب.أ)، "تعرض حافلة ركاب متوسطة لكمين في منطقة بادية الميادين، وأن عدد من السيارات التابعة للقوات الحكومية انطلقت من المدينة باتجاه منطقة بادية دير الزور، وشوهدت تلك السيارات وهي تسير بسرعة".
وأشارت المصادر إلى أن "الحافلة تقل نحو 22 من عناصر الفرقة 17 التابعة للجيش السوري، قتل منهم 9 على الأقل وأصيب 12 بجروح".
وتعرضت القوات الحكومية السورية والقوات الموالية والموظفين الحكوميين في محافظة دير الزور، إلى عشرات الهجمات، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، وكانت آخر عملية تعرض لها عمال شركة النفط الحكومية في 30 ديسمبر الماضي، حيث قتل 12 من عمال شركة النفط، بعد تعرض حافلتهم لكمين، اتهمت خلاله القوات الحكومية عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" بتنفيذ الهجوم .
وبحسب القوات الحكومية لا تزال مناطق في بادية دير الزور الجنوبية والشرقية تشكل ملاذا لعناصر "داعش"، إلى جانب طريق دمشق دير الزور جنوب غرب دير الزور.
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