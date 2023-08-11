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استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

10:45 ص الجمعة 11 أغسطس 2023

استشهاد شاب فلسطيني - أرشيفية

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أ ش أ

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون ،اليوم الجمعة ،برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد "23 عاما" ،متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة ،والقدم ،والكتف.

وقالت المصادر، إن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا ،قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته ،فيما أصيب أربعة شبان آخرين ،وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

هذا المحتوى من

Asha

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