زلزال بقوة 6 درجات يضرب هوكايدو باليابان
أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب هوكايدو في اليابان.
وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا تحت سطح الأرض.
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