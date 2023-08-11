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BBC

زلزال بقوة 6 درجات يضرب هوكايدو باليابان

04:56 ص الجمعة 11 أغسطس 2023

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أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6.0 درجات ضرب هوكايدو في اليابان.

وأوضح أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كيلومترا تحت سطح الأرض.

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