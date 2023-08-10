روسيا تستعد لإطلاق أول مسبار فضائي لاستكشاف القمر منذ 50 عاما

موسكو - (د ب أ):

تستعد روسيا لإطلاق مسبارها الفضائي"لونا- 25" وذلك لاستكشاف القمر، في أول مهمة من نوعها منذ نحو 50 عاما.

وسيهبط المسبار في القطب الجنوبي للقمر حيث سيبحث عن الماء ويجمع عينات من التربة.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس اليوم الخميس، إنه سيتم تجهيز منصة الإطلاق "سويوز" وعلى متنها المسبار من قاعدة "فوستوشني كوزمودورم" الفضائية الجديدة في تمام الساعة 0210 صباح غد الجمعة بتوقيت (موسكو )الموافق 2310 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).

وقالت الوكالة إن زمن الرحلة إلى القمر هو أربعة أيام ونصف اليوم. وكانت الرحلة قد تأجلت عدة مرات بسبب مشاكل فنية.

يشار إلى أن لونا 25 هي جزء من البرنامج القمري الروسي الذي يسعى لبناء محطة فضائية بحلول عام 2040.

وكانت آخر مرة أرسلت فيها موسكو المسبار لونا-24 إلى القمر في عام 1976 عندما كانت روسيا جزءا مما كان يسمى آنذاك بالاتحاد السوفيتي.