حرائق أودت بحياة 36 شخصا.. بايدن يعلن هاواي منطقة كوارث

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جزيرة هاواي "منطقة كوارث" بعد الحرائق الأخيرة، التي أودت بحياة 36 شخصا، وذلك بحسب ما ذكرته بي بي سي.

لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم في حريق في لاهاينا في ولاية هاواي الأمريكية.

وفاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار دورا الذي يمر بعيداً إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركةً وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم وأكوام من الأنقاض المتفحمة حيث كانت مبان تاريخية قائمة.

قال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأصيب العشرات جراء الحرائق.