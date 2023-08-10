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الشرطة السويسرية تعتقل 4 سوريين بعد مداهمات استهدفت شبكة إرهابية

07:38 م الخميس 10 أغسطس 2023

الشرطة السويسرية

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جنيف - (د ب أ):

ألقت قوات الشرطة السويسرية اليوم الخميس، القبض على أربعة سوريين يشتبه في أنهم على صلة بشبكة إرهابية وذلك بعد مداهمات لأوكارهم غربي البلاد.

وقال ممثلو الادعاء السويسري الاتحادي إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و57 عاما متهمون بدعم شبكة إرهابية في الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة إنه تم مداهمة سبعة منازل في كانتونات "فود أوند نيوشاتيل".

ويعيش اثنان من المعتقلين في أماكن إيواء اللاجئين.

وأضاف ممثلو الادعاء في بيان لهم :"يؤكد مكتب المدعي العام السويسري بشكل صريح وكما هو الحال دائما، على أنه يتم تطبيق فرضية البراءة على جميع المتهمين".

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