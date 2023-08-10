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BBC

تعرض وزير الدفاع اللبناني لمحاولة اغتيال

05:15 م الخميس 10 أغسطس 2023

وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم

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كتبت- سلمى سمير:

تعرض وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، اليوم لمحاولة اغتيال أثناء مرور سيارته، في منطقة جسر الباشا شرق بيروت.

جاءت محاولة الاغتيال من خلال محاولة إطلاق نار أدت إلى تحطم زجاج السيارة الخلفي للسيارة، دون تأذي الوزير، وذلك حسبما أفاد الوزير في مداخلة مع قناة "إم تي في " اللبنانية التي صرح خلالها أنه على ما يرام وأنه نقل إلى منطقة آمنة في الوقت الحالي.

وباشرت فرق التحقيق عملها في منطقة الهجوم للكشف عن ملابسات الحادث، حسبما أفادت قناة "العربية".

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وزير الدفاع اللبناني موريس سليم محاولة اغتيال جسر الباشا شرق بيروت تحطم زجاج السيارة الخلفي

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