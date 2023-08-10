كوريا الشمالية.. إقالة رئيس هيئة الأركان العامة

سول - (د ب ا)

أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رئيس هيئة الأركان العامة، كما أمر بتعزيز استعداد القوات المسلحة للحرب، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية كورية شمالية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الانباء الكورية المركزية أنه تم عزل الجنرال باك سو إيل من منصب رئيس هيئة الأركان، وتعيين ري يونج جيل، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع، بدلا منه.

ويأتي هذا التغيير في ظل الاستعداد لمسيرة عسكرية كبيرة للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس الجمهورية في التاسع من سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قالت اللجنة العسكرية المركزية بحزب العمال إنها تقوم بتعزيز استعداد القوات المسلحة للحرب في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية بعد اجتماع في بيونج يانج إن الزعيم الكوري الشمالي وقع أمرا يطلب إجراء مزيد من المناورات العسكرية ونشر وحدات على الخط الأمامي.

و أضافت أن كيم قام بتحليل الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الأوسع نطاقا، وتوصل إلى " زيادة استعداد جيش الشعب للحرب بأسلوب هجومي" بهدف تحييد أي أشكال من الهجمات من جانب الأعداء في حال اندلاع حرب.

واتهمت وسائل الإعلام " القوى العدائية" بالعمل نحو التصادم العسكري مع كوريا الشمالية.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية، التي تخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية، تعني بالقوى العدائية الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها كوريا الجنوبية.