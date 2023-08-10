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بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا

02:02 م الخميس 10 أغسطس 2023

بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلارو

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(بي بي سي)

قالت بولندا إنها سترسل 10 آلاف جندي لتعزيز حدودها مع بيلاروسيا.

يأتي هذا الإعلان بعد ستة أسابيع من انتقال مسلحي مجموعة فاغنر الروسية إلى بيلاروسيا، بعد فشل عصيانهم احتجاجا على بطء تجاوب وزارة الدفاع مع مطالبهم.

وأشارت بولندا منذ ذلك الحين، إلى خطر وجود قوات فاجنر بالقرب من حدودها وزعم حينها رئيس بيلاروسيا أن المجموعة لديها رغبة في مهاجمة بولندا.

وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من بيلاروسيا وأوكرانيا، واتهم لوكاشينكو بتشجيع الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الدفاع البولندي، إن الهدف من تعزيز عدد القوات على الحدود هو لإبعاد وردع أي معتد على بلاده. واتهم رئيس بيلاروسيا بتشجيع فاغنر ضد بولندا.

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