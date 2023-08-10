المرصد: سقوط قتلى وجرحى خلال اشتباكات بين القوات السورية وعناصر داعش
لندن / دمشق -( د ب أ )
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة عنيفة خلال الساعات الماضية بين قوات النظام وخلايا داعش، في منطقة البوكمال الحدودية مع العراق.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم إن ذلك يأتي في حملة أمنية لقوات النظام ضمن مناطق سيطرتها في بادية ريف دير الزور الشرقي.
ووفق المرصد، يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل 10 وجرح 6 من قوات النظام على خلفية هجوم عنيف ومباغت لعناصر داعش على حواجز وآليات تابعة لقوات النظام ضمن بلدة معدان عتيق بريف محافظة الرقة الشرقي.
وطبقا للمرصد، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية 379 قتيلا منذ مطلع العام الجاري .
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