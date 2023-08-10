قبل اجتماع الإيكواس.. المجلس العسكري في النيجر يعين حكومة جديدة

(وكالات)

أعلن المجلس العسكري في النيجر، الخميس، تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي الأمين وتضم 20 وزيراً، ووزيرا الدفاع والداخلية فيها جنرالان في المجلس الذي استولى على السلطة في أواخر يوليو.

وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة في بيان صادر عن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، وبثه التلفزيون الوطني.

من جانبه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء "الظروف المعيشية المؤسفة" لرئيس النيجر محمد بازوم وأسرته في الاحتجاز التعسفي".

وتابع المتحدث أن "الأمين العام يجدد التعبير عن قلقه بشأن صحة وسلامة الرئيس وأسرته ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة".

وتأتي هذه التطورات بعد أن التقى المجلس العسكري في النيجر، الأربعاء، بمبعوثين اثنين من نيجيريا، مما يمنح أملاً للحوار قبيل عقد قمة بين قادة المنطقة يمكن أن يؤدي إلى عمل عسكري لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد.

يأتي ذلك فيما اتهم المجلس العسكري فرنسا بانتهاك المجال الجوي للبلاد ومهاجمة معسكر للجيش وتحرير "إرهابيين"، في إطار خطة أشمل لزعزعة الاستقرار في النيجر، وهي اتهامات سرعان ما نفتها باريس.

وجاءت الاتهامات في بيان مصور لضابط الجيش أمادو عبد الرحمن، دون أن يقدم أدلة، في وقت يشهد توتراً متزايداً إذ من المقرر أن يبحث رؤساء دول غرب إفريقيا خيارات تشمل التحرك العسكري ضد قادة الانقلاب في قمة الخميس.

وقال عبد الرحمن في البيان: "ما نشهده هو خطة لزعزعة استقرار البلاد".

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات، قائلة إن تحركات الطائرة جزء من اتفاق سابق مع قوات النيجر وإن قواتها المتمركزة في النيجر موجودة هناك بطلب من السلطات الشرعية.

وأضافت الوزارة في بيانها رداً على اتهامات المجلس العسكري "لم يُنفذ أي هجوم على معسكر في النيجر".

مبادرات مرفوضة

وخلال الأزمة، رفض المجلس العسكري مبادرات دبلوماسية من مبعوثين من إفريقيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. ولكن مصدراً بحكومة نيجيريا قال إن المجلس العسكري التقى بمبعوثين اثنين للرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في عاصمة النيجر نيامي.

وسُمح للمبعوثَين، وهما الزعيمان البارزان لاميدو محمد سانوسي وعبد السلام أبو بكر، بدخول البلاد على الرغم من الحدود المغلقة.

والتقى سانوسي فقط بزعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني، بينما التقى أبو بكر بممثلين آخرين في المطار.

وقال سانوسي للصحافيين لدى عودته إلى أبوجا "سارت الأمور على ما يرام"، دون أن يخوض في التفاصيل.