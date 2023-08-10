"إف بي آي" يقتل أمريكيًا هدد باغتيال بايدن

أعلن مسؤولون أمريكيون أن أفرادًا من مكتب التحقيقات الفدرالي أطلقوا النار، الأربعاء، على رجل من ولاية يوتا، يُزعم أنه وجه تهديدات عبر الإنترنت بقتل الرئيس جو بايدن، والمدعي العام في نيويورك ألفين براج.

وذكرت التحقيقات، التي نقلت عنها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن المشتبه به القتيل وجه تهديدات ضد سياسيين وشخصيات عامة، وأن المشتبه به القتيل كاريج د روبرتسون، وجه تهديدًا بالإشارة إلى رحلة بايدن إلى ولاية يوتا هذا الأسبوع، قائلًا إنه بحاجة إلى إعداد التمويه وبندقية القنص.

وقالت وثائق الاتهام إن تهديد روبرتسون المزعوم لـ"براج" شمل التخطيط لاغتياله في مرآب للسيارات. وأنه ذكر العديد من السياسيين الآخرين، بما في ذلك المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، نقلت عنه الشبكة الأمريكية إن بايدن تم إطلاعه على عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي صباح الأربعاء ضد المشتبه به.

وفي بيان، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه "يراجع عملية إطلاق النار التي وقعت حوالي الساعة 6:15 صباحًا يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في بروفو بولاية يوتا".

وقد بدأت الحادثة عندما حاول عملاء خاصون تسليم أوامر القبض والتفتيش في منزل المشتبه به. وأضافت الوكالة أن الحادث قيد المراجعة من قبل قسم التفتيش في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأنه لم يصب أي من عملائها.